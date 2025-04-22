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Петербургский дневник

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Миронов предложил платить молодым многодетным родителям по 250 тысяч рублей

Миронов предложил платить молодым многодетным родителям по 250 тысяч рублей

Для них также предлагается учредить государственную награду Лидер партии «Справедливая Россия – За правду», депутат Государственной думы Сергей Миронов направил обращение вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с предложением учредить особую госнаграду и единовременную выплату в размере 250 тысяч рублей для молодых многодетных родителей, документ оказался в распоряжении РИА Новости.

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