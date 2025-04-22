Миронов предложил платить молодым многодетным родителям по 250 тысяч рублей

Для них также предлагается учредить государственную награду Лидер партии «Справедливая Россия – За правду», депутат Государственной думы Сергей Миронов направил обращение вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с предложением учредить особую госнаграду и единовременную выплату в размере 250 тысяч рублей для молодых многодетных родителей, документ оказался в распоряжении РИА Новости.