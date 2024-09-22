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Новости экономики России

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Усугубляющаяся проблема бюджета США – социальные расходы

Усугубляющаяся проблема бюджета США – социальные расходы

Одной из проблем бюджета США, которая будет только усугубляться, будут социальные расходы. С 2021 года фонды социального страхования США устойчиво сокращают активы, с максимума в $2,91 трлн объем сократился до $2,77 трлн (с поправкой на сезонность), внешне падение не очень значимое, но это уровни 2014 года, т.

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