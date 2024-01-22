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В Алтайском крае передумали продлевать время продажи алкоголя. Но не окончательно

В Алтайском крае передумали продлевать время продажи алкоголя. Но не окончательно

Против законопроекта выступили Минздрав и ГУ МВД. После чего документ сняли с рассмотрения Алтайское Заксобрание на январской сессии не будет рассматривать законопроект об увеличении времени продажи алкоголя в магазинах до 23:00.

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