Brent может вернуться к $75,5

Во вторник глобальный рынок показывал слабовыраженную позитивную динамику. Выходившая статистика мало чем удивила инвесторов, которые продолжили преимущественно отыгрывать геополитические события и умеренно-жесткие заявления представителей ФРС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)