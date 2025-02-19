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Блог частного инвестора

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Brent может вернуться к $75,5

Brent может вернуться к $75,5

Во вторник глобальный рынок показывал слабовыраженную позитивную динамику. Выходившая статистика мало чем удивила инвесторов, которые продолжили преимущественно отыгрывать геополитические события и умеренно-жесткие заявления представителей ФРС.

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