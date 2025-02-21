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Царьград

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И мышь с автоматом не проскочит. В России разработали новую систему разведки "Борщевик"

И мышь с автоматом не проскочит. В России разработали новую систему разведки "Борщевик"

Систему обнаруженная и отслеживания противника, основанную на ином принципе действия, чем ранее применялись, разработали русские военные.

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