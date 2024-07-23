Там сейчас ад! Скопище наемников попали в ловушку: оглушительные взрывы под Харьковом

В этом лагере находились представители из различных стран НАТО, включая США. После атаки на ВСУ, около 50 иностранных партнеров исчезли.
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