От унии до прямого межгосударственного конфликта: почему Польша соскакивает с эскалации – Носович

Главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович в эфире Украина.ру разъяснил мотивы трансформации внешней политики Польши, а также проанализировал потенциальные риски для Калининградской области со стороны стран НАТО:00:27 – Отказ Польши от размещения у себя ядерного оружия;04:37 – Сокращение количества наёмников из Польши;10:56 – Практика захвата танкеров "Теневого флота";14:32 - Обстановка вокруг Калининградской области;18:37 – Стратегическая задача России по защите Калининградской области.