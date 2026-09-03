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Мировое обозрение

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Тяжёлый крейсер «Де Мойн» — о бронировании и зонах свободного маневрирования против крейсера проекта 66

Тяжёлый крейсер «Де Мойн» — о бронировании и зонах свободного маневрирования против крейсера проекта 66

Крейсер проекта 66 создавался с одной-единственной целью — быть способным уничтожить американские тяжелые крейсера типа «Де Мойн».

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