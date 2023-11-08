Самокатчиков в 2024 году ждет много нового.В Москве предлагают ужесточить контроль за средствами индивидуальной мобильности, ограничить скорость и запретить СИМ детям, сообщает тг-канал председателя Мосгордумы «Глазами Шапошникова».
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