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Экспансия отменяется: организация узбекской диаспоры в Москве ликвидирована судом

Экспансия отменяется: организация узбекской диаспоры в Москве ликвидирована судом

На днях за множество нарушений российского законодательства Мосгорсуд по иску Минюста РФ ликвидировал одну из региональных общественных организаций, связанных с диаспорой одной из стран бывшего СССР, и исключил ее из Единого государственного реестра юридических лиц.

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Комментарии
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n
nyha
1й пошол...Долой все диаспоры...больше трёх собрались ...это уже банда ...принимать меры...
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16 час.
Лариса Галахова
Если это правда, то быть добру.
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15 час.
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