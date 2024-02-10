США выделят деньги для продолжения катастрофы на Украине — политолог Миршаймер

Байден сделает все, чтобы конфликт не превратился в тлеющий костерБелый дом готовит очередной проект с выделением новой помощи администрации Владимира Зеленского для продления боевых действий, несмотря на шаткое положение украинской армии.
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