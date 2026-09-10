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ТАСС

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Депутат Колесник: власти ФРГ "напряглись" из-за успеха АдГ

Депутат Колесник: власти ФРГ "напряглись" из-за успеха АдГ

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) вполне может развить свой успех на следующих выборах, если ее не объявят экстремистской и не запретят.

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