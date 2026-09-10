Депутат Колесник: власти ФРГ "напряглись" из-за успеха АдГ

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) вполне может развить свой успех на следующих выборах, если ее не объявят экстремистской и не запретят.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым