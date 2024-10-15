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Артиллеристы из Бурятии не позволили ВСУ закрепиться на позициях под Угледаром

Артиллеристы из Бурятии не позволили ВСУ закрепиться на позициях под Угледаром

Скриншот видео Расчеты 152-мм самоходных гаубиц 2С3 "Акация" и 240-мм минометов особой мощности 2С4 "Тюльпан" артиллерии группировки войск "Восток" нанесли удары по позициям подразделений военнослужащих ВСУ и украинских националистов, которые бежали из Угледара.

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