Артиллеристы из Бурятии не позволили ВСУ закрепиться на позициях под Угледаром

Скриншот видео Расчеты 152-мм самоходных гаубиц 2С3 "Акация" и 240-мм минометов особой мощности 2С4 "Тюльпан" артиллерии группировки войск "Восток" нанесли удары по позициям подразделений военнослужащих ВСУ и украинских националистов, которые бежали из Угледара.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии