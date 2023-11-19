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Вембаньяма набрал 19 очков, сделал 13 подборов и 8 блок-шотов, «Сперс» проиграли 8-й раз подряд

Вембаньяма набрал 19 очков, сделал 13 подборов и 8 блок-шотов, «Сперс» проиграли 8-й раз подряд

Тяжелый форвард «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма обновил рекорд карьеры по блок-шотам в матче с «Мемфисом» (108:120).

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