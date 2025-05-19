Алиментных должников предупредили об ужесточении контроля с 25 мая

С 25 мая 2025 года в России начнёт действовать единый федеральный реестр должников по алиментам. Инициатива направлена на систематизацию данных о неплательщиках и усиление мер взыскания, подчеркнул в беседе с RT юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.