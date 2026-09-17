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Классика вне времени: россияне назвали главные книги 2026 года

Классика вне времени: россияне назвали главные книги 2026 года

Булгаков, Толстой и Достоевский: что читают россияне в 2026 году. Несмотря на стремительное развитие технологий и обилие цифрового контента, русская классическая литература остается фундаментом культурных предпочтений россиян.

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