С помощью телескопа Джеймса Уэбба астрономы создали крупнейший каталог галактических групп

Изображение от freepik BrisperМеждународная команда учёных представила самый масштабный на сегодняшний день каталог галактических групп и протокластеров, составленный на основе данных космического телескопа Джеймса Уэбба (JWST).
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