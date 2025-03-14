Юрист Черкасов: пенсию могут списать из-за долгов по кредитам

Списывать средства с банковской карты граждан, включая полученные пенсии, возможно на законных основаниях в определенных ситуациях, сообщил ведущий юрист ЕЮС Олег Черкасов в разговоре с агентством «Прайм».
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