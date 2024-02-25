Америка контролирует Европу с помощью украинского конфликта — Global Times

Администрация США явно не заинтересована в прекращении огня или дипломатическом урегулировании конфликта на Украине, поскольку от этого выигрывают американские производители оружия и поставщики энергоресурсов.
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