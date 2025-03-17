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Царьград

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Грин-карта США за "подвиг": За вывод наемников украинцам обещают гражданство

Грин-карта США за "подвиг": За вывод наемников украинцам обещают гражданство

Подполье сообщило, что в Курской области бойцов ВСУ призывают спасать "смертников"В Курской области пытаются спасать "смертников", которые попали в окружение.

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