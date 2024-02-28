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Добрый Мир

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Париж получил последнее предупреждение Москвы: Французов над Чёрным морем будут сбивать

Париж получил последнее предупреждение Москвы: Французов над Чёрным морем будут сбивать

Фото: globallookpress.com/Kashif Masood   Вчера 56K прочитали Накануне министр обороны Франции Себастьян Лекорню в эфире немецкой радиостанции RTL пожаловался на проблемы французских лётчиков в черноморском регионе.

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