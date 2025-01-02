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Зуб вернется в состав «Оттавы» в матче против «Далласа». Защитник пропустил 16 игр из-за перелома стопы

Защитник примет участие в матче против «Далласа». Напомним, Артем Зуб получил перелом стопы 24 ноября после того, как заблокировал бросок соперника в игре против «Ванкувера».

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