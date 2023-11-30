SUSANIN
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SUSANIN

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В своем доме в Коннектикуте скончался столетний американский политик

В своем доме в Коннектикуте скончался столетний американский политик

Хартфорд. США. Стало известно о смерти бывшего государственного секретаря США Генри Киссинджера. Патриарх американской политики скончался в своем доме в Коннектикуте в возрасте 100 лет, передает «Рен ТВ» со ссылкой на агентство Reuters.

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Константин Белимов
Сдохла раковая клетка человечества, но оставила свои метастазы, разлагающие тело жизни!
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