В своем доме в Коннектикуте скончался столетний американский политик

Хартфорд. США. Стало известно о смерти бывшего государственного секретаря США Генри Киссинджера. Патриарх американской политики скончался в своем доме в Коннектикуте в возрасте 100 лет, передает «Рен ТВ» со ссылкой на агентство Reuters.
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