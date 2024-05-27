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Более четверти россиян сталкиваются с неприятными историями при ремонте квартир

Более четверти россиян сталкиваются с неприятными историями при ремонте квартир. Из них 18% заливали соседей, 14% повреждали инженерные сети, а большинство - ломали свое имущество, рассказали РИА Новости эксперты «Сбербанк Страхования» и сервиса «Ремонт со СберУслугами».

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