— На днях снова пыталась поговорить с мужем о наших делах, – рассказывает Оксана. – Говорю, надо определяться, времени уже нет.
Свекровь, овдовев, приехала к сыну, и возвращаться домой, кажется, не собирается
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Алтайцев
Автор, повтори арифметику. и восемь месяцев назад Оксана забеременелапосле ее переезда прошло больше месяца, муж никаких проблем не решил."Это ч то за беременность большен 9 месяцев?
Ответить
17 час.
Владимир Алтайцев
Не верю ни на каплю страданиям свекобры. Она дуру гонит, копит деньги, за своё жильё платить надо копейки, там свет не горит, воду она не потребляет, здесь её кормят бесплатно, а это вкупе 10 тысяч рублей в месяц минимум. Эта стерва просто хорошо пристроилась.
Ответить
17 час.
Свежие комментарии