НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мировое обозрение

184 подписчика

США приняли на вооружение новое противоспутниковое оружие, но у России и Китая есть чем ответить

США приняли на вооружение новое противоспутниковое оружие, но у России и Китая есть чем ответить

Космос больше не является безмолвным и безопасным убежищем. Пока мы обсуждаем Илона Маска и новые миссии на Луну, военные инженеры уже превратили орбиту в поле битвы, где оружие — это не ракеты, а направленные радиоволны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии