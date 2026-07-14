США приняли на вооружение новое противоспутниковое оружие, но у России и Китая есть чем ответить

Космос больше не является безмолвным и безопасным убежищем. Пока мы обсуждаем Илона Маска и новые миссии на Луну, военные инженеры уже превратили орбиту в поле битвы, где оружие — это не ракеты, а направленные радиоволны.
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