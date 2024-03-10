Как оплатить коммуналку и постирать: в России создали приложение для молодежи

В России разработали приложение для беспомощной молодежи. Пермские студенты ПГНИУ создали программу, которая поможет справиться с трудностями в быту только ступившим на тропу взрослой жизни молодым людям.
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