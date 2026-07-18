Россиян предупредили об опасности демонстрации экрана смартфона мошенникам

Доцент Финансового университета при правительстве Российской Федерации Пётр Щербаченко предупредил о мошенниках, которые представляются сотрудниками операторов связи и просят включить демонстрацию экрана смартфона.
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