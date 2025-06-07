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Царьград

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Православные верующие отмечают третье обретение главы Иоанна Крестителя 7 июня 2025 года

Православные верующие отмечают третье обретение главы Иоанна Крестителя 7 июня 2025 года

Седьмое июня для православных христиан — это особая дата, когда отмечается третье обретение главы Иоанна Крестителя.

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