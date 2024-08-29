Транспортная полиция Екатеринбурга обеспечила охрану порядка по время прибытия и стоянки поезда «Большой Перемены»

Сотрудники Линейного отдела МВД России на станции Екатеринбург-Пассажирский обеспечили общественный порядок во время прибытия и стоянки 28 августа в столице Среднего Урала поезда Всероссийского конкурса «Большая перемена», проводящегося под эгидой Росмолодежи.