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Россия готовится к пику солнечной активности: что ждать от магнитных бурь в 2025 году

Россия готовится к пику солнечной активности: что ждать от магнитных бурь в 2025 году

Россия готовится к пику солнечной активности: что ждать от магнитных бурь в 2025 году Ирина Валькова2025 год станет пиком активности 25-го солнечного цикла, который начался ещё в 2019 году и продлится 10-12 лет.

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