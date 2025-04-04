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Окружение Трампа советует ему не звонить Путину до его решения прекратить огонь на Украине – NBC News

Окружение Трампа советует ему не звонить Путину до его решения прекратить огонь на Украине – NBC News

Окружение президента США Дональда Трампа советует ему не звонить российскому коллеге Владимиру Путину, пока тот не возьмет на себя обязательство полностью прекратить огонь на Украине, NBC News со ссылкой на двух официальных лиц из администрации Трампа.

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