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СООБЩЕНИЯ -ФАКТЫ

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12.11.24==Китаю советуют поучиться у России в противостоянии санкциям США

12.11.24==Китаю советуют поучиться у России в противостоянии санкциям США

Трамп грозит Китаю масштабными санкциями. В КНР обратили внимание на опыт России Мои записки    Китайским властям следует извлечь уроки из того, как Россия справляется с санкциями, введёнными США, и принять превентивные меры для обеспечения продовольственной и энергетической безопасности, говорится в материале гонконгского издания South China Morning Post (SCMP).

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Владимир Алтайцев
Послушает  ли Китай  эти советы?
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