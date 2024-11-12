Трамп грозит Китаю масштабными санкциями. В КНР обратили внимание на опыт России Мои записки Китайским властям следует извлечь уроки из того, как Россия справляется с санкциями, введёнными США, и принять превентивные меры для обеспечения продовольственной и энергетической безопасности, говорится в материале гонконгского издания South China Morning Post (SCMP).