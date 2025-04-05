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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Клэй Томпсон не смог доиграть матч против «Клипперс» из-за болезни

За это время Томпсон набрал 2 очка (1 из 3 с игры) и допустил 1 потерю. «Даллас» уступил – 91:114. «Маверикс» уже не могут подняться выше 9-го места в Западной конференции.

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