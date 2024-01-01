Доцент тупой? Украине предсказали «экономическое чудо», но будет Дикое Поле

Российские эксперты спрогнозировали судьбу незалежной после СВО Дмитрий Родионов Фото: Ana Fernandez/Keystone Press Agency/Global Look Press Материал комментируют: Александр Дмитриевский Сергей Прокопенко Демография и трудности с возвращением миллионов беженцев — главные вызовы для восстановления Украины после конфликта, считает доцент кафедры международной экономики Черкасского национального университета Тарас Ромащенко.