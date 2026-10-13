«Это наша школа!»: как в Азербайджане запрет на хиджабы и традиции перерос в конфликт, девочек не пускают на уроки

Red Carpet В Азербайджане разгорается нешуточный конфликт вокруг школьной формы. Решение властей жестко ограничить использование религиозных атрибутов в учебных заведениях вызвало бурную и неожиданную реакцию.
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