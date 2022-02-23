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Эксперт: «Украина несет огромные экономические потери»

Эксперт: «Украина несет огромные экономические потери»

Политические обозреватели из Кишинева дают мало оптимистичные прогнозы по ситуации в регионе. Они говорят, что цель Российской Федерации — вернуть территории бывшего Советского Союза под влияние России, с единым центром управления — в Москве.

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