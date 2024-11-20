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Царьград

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Главного предателя СССР обменять не успели. Американцы платили ему больше, чем президенту

Главного предателя СССР обменять не успели. Американцы платили ему больше, чем президенту

Неприметный учёный Адольф Толкачёв стал главным предателем в истории СССР. Американцы платили ему больше, чем собственному президенту.

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Комментарии
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Eduard
Западные лидеры за хороших людей не просят!
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8 час.
Eduard
Вешать прилюдно таких надо!
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8 час.
ТГ
Татьяна Гусева
Согласна!
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8 час.

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