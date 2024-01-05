Бросила мужа с больными детьми: Тодоренко ушла из дома и даже не расстроилась

Телеведущая оставила семью в сложное время. Регина Тодоренко с младшим сыном СоцсетиСыновья Регины Тодоренко и Влада Топалова СоцсетиРегина Тодоренко и Влад Топалов воспитывают двоих сыновей, младший из которых появился на свет в 2022 году.