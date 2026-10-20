НЬЮ-ЙОРК, 21 октября,ФедералПресс. Американский предприниматель Илон Маск распорядился снизить скорость передачи данных через спутниковую систему военного назначения Starshield для Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- В ход пошла тяжел...
- С 1 марта в Росси...
- СЗ В Приморье упали ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым