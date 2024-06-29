Песни, красивые наряды и стихи. Как отмечают фестиваль Рождественского в Косихе

На родину поэта в этот раз приехало меньше людей, чем в прошлые годы Рождественский фестиваль в Косихе / Фото Евгения Савина С 27 по 30 июня в Алтайском крае проходит традиционный литературный фестиваль имени Роберта Рождественского.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии