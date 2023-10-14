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Первая лига. «Динамо» Махачкала примет «Черноморец», «Алания» сыграет с «Ленинградцем», «Химки» против «Енисея»

Первая лига. «Динамо» Махачкала примет «Черноморец», «Алания» сыграет с «Ленинградцем», «Химки» против «Енисея»

Также в субботу «Алания» сыграет дома с «Ленинградцем», «Химки» – с «Енисеем», «Торпедо» встретится в гостях с «Кубанью».

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