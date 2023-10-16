Опрометчивое "фас" Байдена и убийство 50 семей Израилем: последние новости о "войне Судного дня"

Президент США сделал опрометчивое заявление об уничтожении ХАМАС. Тем временем стало известно, что под ударами израильской армии в секторе Газа погибло не менее полусотни семей - не осталось никого выживших.
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