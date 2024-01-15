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Politico: фон дер Ляйен может не переизбраться на пост главы ЕК из-за правых сил

Politico: фон дер Ляйен может не переизбраться на пост главы ЕК из-за правых сил

Переизбрание Урсулы фон дер Ляйен на должность главы Европейской комиссии (ЕК), чьи полномочия истекают в ноябре 2024, может оказаться под вопросом в связи с ростом популярности правых партий на континенте.

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