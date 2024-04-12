Выяснилось, какой продукт является причиной 70% смертей в мире

В одном из медицинских журналов вышло исследование о влиянии употреблённого переработанного мяса на здоровье человекаВ журнале BMJ Global Health говорится о том, что в 2019 году 70% всех смертей были вызваны неинфекционными заболеваниями.
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