В Москве состоялся круглый стол «Цифровая инклюзия: решения для каждого»

Инициатором круглого стола выступил партпроект «Единой России» «Цифровая Россия». На мероприятии эксперты обсудили приоритетные направления решения проблемы, а также проанализировали опыт уже внедренных решений.
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