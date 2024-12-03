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ChatGPT уличили в наглом вранье при поиске новостей в интернете Специалисты Цен...

ChatGPT уличили в наглом вранье при поиске новостей в интернете Специалисты Цен...

ChatGPT уличили в наглом вранье при поиске новостей в интернетеСпециалисты Центра цифровой журналистики Tow при Колумбийском университете провели тестирование поисковика в популярном чат-боте на базе искусственного интеллекта ChatGPT компании OpenAI.

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