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Газета «Культура»

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«Света там нет, а народ читает!»

«Света там нет, а народ читает!»

Материал опубликован в №1 печатной версии газеты «Культура» от 25 января 2024 года. Уже восемь лет энтузиасты в Кемерове собирают, а затем доставляют книги-«отказники» — списанные экземпляры из библиотек или издания, ненужные владельцам, в труднодоступные деревни области.

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