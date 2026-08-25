«Единство ислама помогает дать отпор Израилю»: Тегеран призвал США сменить тон Президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с начальником штаба сухопутных войск.
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«Единство ислама помогает дать отпор Израилю»: Тегеран призвал США сменить тон Президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с начальником штаба сухопутных войск.
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