Врач рассказала о вреде ежедневного употребления фастфуда

О вреде картошки фри, гамбургеров, хот-догов и прочего фастфуда известно уже давно. О том, что может случиться с организмом, если питаться так каждый день, «Известиям» 23 апреля рассказала врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.
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