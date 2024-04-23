Врач рассказала о вреде ежедневного употребления фастфуда

О вреде картошки фри, гамбургеров, хот-догов и прочего фастфуда известно уже давно. О том, что может случиться с организмом, если питаться так каждый день, «Известиям» 23 апреля рассказала врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.